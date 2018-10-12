В Туве мужчина получил 16 лет колонии за убийство мешавшего спать ребенка

В Туве суд приговорил местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за убийство двухлетней девочки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в июле прошлого года в местечке Баглаанай, расположенном в Кызылском районе. 19-летний житель остался с 2,5-годовалой дочкой своей сожительницы, которая в это время была занята на пастбище.

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«Из-за того, что малолетняя девочка, не переставая, плакала и мешала спать, мужчина… поленом нанес два удара в голову малолетней потерпевшей», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что от полученный повреждений ребенок умер. При этом мужчина попытался избежать наказания и заявил, что девочка упала с крыши.

Ранее сообщалось, что напавший на ребенка в Калининграде убил и сжег женщину.