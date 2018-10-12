В УПЦ спрогнозировали присоединение половины приходов Московского патриархата

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря посчитал, что если украинская церковь получит автокефалию, то к ней присоединится около половины приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Свое мнение он выразил в эфире телеканала «Громадське».

Зоря отметил, что Московский патриархат насчитывает около 12 тыс. приходов.

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«Потом, в перспективе нескольких лет, я думаю, еще где-то две трети от тех, которые останутся, будут переходить [в УПЦ КП]», — сказал пресс-секретарь.

Он также предположил, что в конце концов в Киеве останется «один храм», который будет представлять Московский патриархат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении автокефалии Украине уже принято.