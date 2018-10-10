В сети появилось видео эвакуации пассажиров из самолета в Якутске
В сети появилось видео эвакуации пассажиров из самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорте Якутска. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На видео видно, как пассажиры самолета спускаются по надувному трапу.
По данным телеканала, в результате инцидента одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что аэропорт Якутска закрыли после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.