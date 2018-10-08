В Болгарии убили журналистку из-за расследования

В Болгарии в городе Русе убили 30-летнюю тележурналистку Викторию Маринову, сообщает РИА «Новости».

По данным следствия, причиной убийства могла стать расследовательская работа Мариновой. Отмечается, что она работала над скандалом вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

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В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отметил увеличение числа нападений на женщин-журналистов.

«Меня шокирует ужасное убийство журналистки, занимавшейся расследованиями, Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду внимательно следить за расследованием, открытым властями», — сказал он.

Он добавил, что безопасность журналистов «имеет первостепенное значение».