12 человек погибли из-за ливней в Центральной Америке

По меньшей мере 12 человек погибли в результате ливней, обрушившихся на Центральную Америку, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в Гондурасе на дом сошел оползень, в результате погибла семья из трех человек. Еще три человека утонули в результате разлива вышедших из берегов рек, один человек считается пропавшим без вести.

Реклама

Также известно о погибших в Никарагуа, Сальвадоре и Коста-Рике.

В Гватемале идут поиски пропавшего без вести 11-летнего ребенка, который был унесен потоками воды.