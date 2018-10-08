12 человек погибли из-за ливней в Центральной Америке
По меньшей мере 12 человек погибли в результате ливней, обрушившихся на Центральную Америку, передает РИА «Новости».
Уточняется, что в Гондурасе на дом сошел оползень, в результате погибла семья из трех человек. Еще три человека утонули в результате разлива вышедших из берегов рек, один человек считается пропавшим без вести.
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Также известно о погибших в Никарагуа, Сальвадоре и Коста-Рике.
В Гватемале идут поиски пропавшего без вести 11-летнего ребенка, который был унесен потоками воды.