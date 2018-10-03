В Московском Патриархате призвали к всеправославному обсуждению ситуации на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письма главам Поместных Православных Церквей, в которых сообщил о позиции Русской Церкви в связи с усилиями Константинопольского Патриарха по предоставлению так называемой украинской автокефалии, сообщил источник «Газеты.Ru» в Московском Патриархате.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем письме призывает к всеправославному братскому обсуждению сложившейся ситуации, которая грозит опасностью всему мировому православию», - заключил он.

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«Предстоятель Русской Церкви сообщил Поместным Церквям о позиции Священного Синода Русской Церкви, который назвал действия Патриарха Варфоломея антиканоническим вмешательством в дела иной Поместной Церкви, выразил протест, а также постановил приостановить молитвенное поминовение Патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата», - сообщил источник.

По его словам, главам Поместным Церквей также сообщено о том, что в случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского Патриархата на территории Украинской Православной Церкви Московский Патриархат будет вынужден полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. Ответственность за это возлагается на Патриарха Варфоломея.