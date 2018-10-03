В Лондоне мужчина с ножом атаковал пассажира электрички

На северо-востоке Лондона вооруженный ножом человек атаковал пассажира электрички, пишет The Evening Standard.

Как отмечается, инцидент произошел на станции «Хэкни сентрал». После нападения в вагоне возникла давка, так как все пассажиры устремились к выходу.

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Согласно имеющейся информации, нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Оттаве неизвестный мужчина, который был вооружен ножом, попытался совершить нападение на военнослужащего почетного караула у здания парламента Канады.