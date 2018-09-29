МВД Украины увеличивает присутствие в акватории Азовского моря

Министерство внутренних дел Украины сообщило об планах по увеличению присутствия в акватории Азовского моря, заявил руководитель ведомства Арсен Аваков, передает РИА «Новости».

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Россия «продолжает наступать» на суверенитет страны.

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«Именно поэтому мы увеличиваем присутствие подразделений МВД, а именно компоненты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, нашего судоходства», — сказал Аваков.

Отмечается, что Аваков открыл часть водолазно-спасательных работ акватории Азовского моря Госслужбы по ЧС в Донецкой области. В состав части вошли четыре плавсредства, ожидается, что там будут работать 54 человека. По словам министра, одной из основных задач части станет гуманитарное разминирование водных объектов, в также спасение граждан.

Ранее сообщалось, что на Украине рассказали о задачах базы ВМС в Азовском море.