Тимошенко высказалась за автокефалию для Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая намерена баллотироваться в президенты страны, поддержала идею о предоставлении автокефалии УПЦ. Об этом она сказала в интервью Newsone.

По словам Тимошенко, независимость украинской церкви от Московского патриархата поможет укрепить суверенитет страны.

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«Наша команда и я лично, мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса (указа об автокефалии. — Газета.Ru)», — сказала Тимошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке заявил, что Украина является самой большой православной страной Европы.