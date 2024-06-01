Макрон встретился с вдовой Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с вдовой Алексея Навального Юлией. Об этом в соцсетях сообщила команда Навального.

Француский лидер и Юлия Навальная обсудили, как Франция может помочь российскому гражданскому обществу, в том числе за пределами РФ.

В начале мая Навальная побывала в Сербии, где встретилась с президентом страны Александаром Вучичем и его супругой Тамарой.

Алексей Навальный был заключен в исправительной колонии №3 «Полярный волк». 16 февраля 2024 года управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что во время прогулки мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание, а прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Санкции в связи с трагедией с Навальным ввели США, Великобритания, Канада, Австралия и страны Европейского союза. 22 февраля Юлия Навальная встретилась с президентом США Джо Байденом, 15 апреля — с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Кэмероном. Журнал Times включил вдову политика в список 100 влиятельных лиц 2024 года.

Ранее в Кремле заявили, что видели статью WSJ о непричастности Путина к произошедшему с Навальным.