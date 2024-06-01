В России хотят признать нежелательной деятельность Фонда Джорджа Клуни

Депутаты Государственной думы рассмотрят возможность признания деятельности фонда Джорджа и Амаль Клуни и его последователей нежелательной в России в связи с призывами фонда к аресту российских журналистов. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела РФ.

Председатель комиссии Василий Пискарев заявил, что «подлые действия» американской неправительственной организации в отношении российских журналистов не останутся без ответа. По его словам, депутаты рассмотрят возможность признать нежелательной деятельность фонда в РФ.

Парламентарий напомнил, что механизмы противодействия незаконным санкциям против российских журналистов и СМИ предусмотрены законодательством РФ, и они могут быть задействованы в качестве ответных мер.

Проект фонда Джорджа и Амаль Клуни планирует устроить юридическую охоту на сотрудников российских государственных СМИ, которых обвиняют в «пропаганде войны». Юристы Docket уже готовят запросы на возбуждение дел в судах тех европейских стран, законодательство которых имеет соответствующие уголовные статьи. В Кремле назвали эту идею безумной, а в российском МИД заявили, что «за русофобию на Западе хорошо платят», а актер и его жена-адвокат «готовы делать деньги на чем угодно». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность Sota (признано в РФ иностранным агентом) Media (признана нежелательной на территории РФ) на территории РФ.