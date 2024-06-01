В Госдуме призвали наказать тех, кто снял двери в туалетах школ Липецка во время ЕГЭ

Тех, кто снял двери в туалетах нескольких школ Липецка на время проведения ЕГЭ, захотели наказать в Госдуме. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня.

По информации Telegram-канала, председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась с просьбой наказать ответственных за инцидент к министру просвещения Сергею Кравцову. По ее словам, в комитет поступают многочисленные жалобы от родителей школьников из Липецка. Отмечается, что на время проведения ЕГЭ в нескольких школах города сняли двери в туалетных кабинках, чтобы выявлять тех, кто списывает.

Родители школьников считают, что стресс от посещения кабинок без дверей мог повлиять на результаты экзаменов. По их мнению, это также могло сказаться на психологическом состоянии выпускников.

До этого в Воронеже призвали не критиковать ЕГЭ после скандала с раздеванием школьниц. Выпускницам одной из школ города, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель.

Ранее во Владивостоке опровергли данные о спиливании дверей туалета в школе во время ЕГЭ.