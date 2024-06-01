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Игорь Угольников рассказал о пророческой для Заворотнюк песне

Продюсер Угольников рассказал о работе с Заворотнюк над сериалом «Каспий 24»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Актер, режиссер и продюсер Игорь Угольников на прощании с Анастасией Заворотнюк поделился воспоминаниями о работе с актрисой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В 2017 году он работал со звездой над сериалом «Каспий 24», где Заворотнюк исполнила главную роль. Саундтреком к сериалу стала песня Леонида Агутина.

«Для нее написали песню «Паришь в облаках». Вот сейчас мы ее в облака и провожаем», — рассказал он о песне, ставшей для актрисы пророческой.

Угольников отметил, что заслуженная артистка России обладала широким актерским диапазоном и назвал ее светлым человеком.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Прощание с актрисой проходит в Покровском ставропигиальном женском монастыре при открытом гробе.

Ранее фигурист Авербух на прощании с Анастасией Заворотнюк рассказал, чего не было у актрисы.

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