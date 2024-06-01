Создателя клуба Медиалиги Тарасова обвинили во лжи и хайпе на Дзюбе

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, заявил, что никаких переговоров с командой «Родина Медиа» и Дмитрием Тарасовым у форварда не было, поскольку он не планирует выступать в Медиалиге. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а Николай Осипов (президент Медиалиги. — «Газета.Ru») разгоняет этот фейк дальше. Хотя, понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп. Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку, — тоже ложь», — заявил Гольдман.

1 июня журналист Иван Карпов написал, что Дзюба дозаявлен за «Родину Медиа», а Тарасов заявил, что ведет переговоры с нападающим.

Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекло в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее «Локомотив» упрекнули за расставание с Дзюбой.