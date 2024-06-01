Лавров объяснил, почему Запад прощает все Украине

Запад прощает «всё и вся» властям на Украине, поскольку они удобны для США с точки зрения борьбы против России. Об этом в интервью для проекта «Без срока давности» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Двуличие и попустительство своим подопечным, прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации», - отметил Лавров.

До этого Лавров заявил, что диалогу России с Украиной о мире препятствует партия войны в Киеве. «В таких условиях диалог о мире трудно себе представить», — отметил Лавров. Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, однако мирный процесс не должен стать передышкой, которой Украина воспользуется для перегруппировки войск.

28 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе РФ от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он описал эти заявления словами «у них как будто ушей нет».

Ранее Лавров оценил идею о конференции по Украине с участием РФ.