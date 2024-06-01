В МИД РФ назвали концлагерем регистрацию гаджетов на конференции в Швейцарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование организаторов конференции по Украине в Швейцарии к участникам о регистрации данных своих гаджетов, включая мобильные телефоны, является «цифровым концлагерем». Ее слова приводит ТАСС.

«Либеральные демократии всегда заканчиваются цифровым концлагерем», — заявила она.

По ее словам, все уже было описано английским писателем Джорджем Оруэллом.

Мирная конференция по Украине в Швейцарии должна пройти в середине июня. На встречу пригласили свыше 120 государств, в том числе представителей «Большой семерки» БРИКС и G20. Китай отказался от участия в саммите, по данным СМИ. Также на мероприятии не будет присутствовать президент США Джо Байден. Россия не была приглашена на мероприятие.

В конце мая Бразилия и Китай выступили с предложением провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая стала бы альтернативой саммиту в Швейцарии.

Ранее РФ поддержала предложение Китая созвать мирную конференцию по Украине.