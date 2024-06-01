В Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС

Заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков заявила, что ее страна подтверждает настрой продолжить переговоры с палестинской радикальной группировкой ХАМАС с целью освобождения заложников. Ее слова приводит ТАСС.

«Переговоры продолжаются, и правительство Израиля прикладывает все усилия для скорейшего освобождению заложников», — заявила она.

Так дипломат ответила на вопрос, повлиял ли удар армии обороны Израиля по лагерю беженцев в Рафахе на ход переговоров.

До этого в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что до выполнения целей военной операции в Газе Израиль не согласится на предложения о постоянном прекращении огня. В документе отмечается, что Израиль рассматривает свои условия для прекращения войны в Газе как неизменные. К ним относятся «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля».

Ранее в ХАМАС заявили о готовности к полному прекращению огня в Газе.