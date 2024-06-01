Зеленский прибыл в Сингапур

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что прибыл в Сингапур для участия в форуме «Шангри-Ла».

«Прибыл в Сингапур для участия в конференции «Диалог Шангри-Ла» – ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указал Зеленский.

Также он добавил, что встретится в Сингапуре президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином, а также сингапурскими инвесторами.

До этого выступление украинского лидера на «Шангри-Ла» анонсировал один из организаторов форума, исполнительный директор международного института стратегических исследований (МИСИ) Бастиан Гегерих.

Азиатский саммит по безопасности «Диалог Шангри-Ла» — ежегодный межправительственный форум по безопасности, который проходит в отеле Шангри-Ла в Сингапуре с 2002 года. В форуме принимают участие министры обороны и другие военные лидеры стран АТР (Азиатско-тихоокеанского региона).

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