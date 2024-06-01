Мишустин и Пашинян обсудили взаимодействие России и Армении

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Российской Федерации.

1 июня президент РФ Владимир Путин и Пашинян провели телефонный разговор.

В апреле Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, в то же время указав на их важность.

До этого заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акопян сказал, что Армения укрепляет отношения с западными странами ради своей безопасности, это не направленно против России.

Ранее Пашинян объяснил мирную повестку Еревана.