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Мишустин и Пашинян обсудили взаимодействие России и Армении

Мишустин обсудил по телефону с Пашиняном вопросы взаимодействия России и Армении

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Дмитрий Астахов/РИА«Новости»

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Российской Федерации.

1 июня президент РФ Владимир Путин и Пашинян провели телефонный разговор.

В апреле Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, в то же время указав на их важность.

До этого заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акопян сказал, что Армения укрепляет отношения с западными странами ради своей безопасности, это не направленно против России.

Ранее Пашинян объяснил мирную повестку Еревана.

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