Лолита одной из первых прибыла на прощание с Анастасией Заворотнюк

Певица Лолита одной из первых прибыла на церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Также в первый час прощания с актрисой к Покровскому ставропигиальному женскому монастырю на востоке Москвы прибыли дизайнер Игорь Гуляев, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный и актер Геннадий Хазанов.
Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Московской области. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и младшая наследница Мила 2018 года рождения.
Актриса наиболее известна по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».
Очередь из желающих проститься с Заворотнюк выросла у монастыря с первых минут начала прощания.
Ранее сообщалось, что последний сериал с Заворотнюк в роли судьи не выйдет на экраны.