Уголовное дело возбудили после конфликта с участием блогера Ярдрея

После конфликта с участием блогера Ярдрея (Yardrey, настоящее имя Андрей Подшивалов) в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело. Об этом сообщил юрист пострадавшего кладовщика Вячеслава Резвова Игорь Харин в беседе с 78.ru.

Полиция возбудила дело по статье о самоуправстве, совершенном с применением насилия.

«Про фигурантов пока информацией не располагаю», — уточнил Харин.

Инцидент произошел 18 апреля на складе ООО Импро, куда пришла съемочная группа блогера. Камеры видеонаблюдения засняли конфликт, в результате которого кладовщик Резвов получил струю перцового спрея в лицо. После этого мужчине потребовалась помощь врачей. Он был госпитализирован с ожогом роговицы и гипертоническим кризом.

О том, что на блогера написали заявление, стало известно 29 мая.

Ранее президент России Владимир Путин назвал новую важную тему для кино.