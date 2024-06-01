В НАТО назвали кибератаку основанием для задействования пятой статьи договора

НАТО может задействовать пятую статью договора о НАТО из-за кибератаки. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на форуме «Шангри-Ла», передает ТАСС.

При этом Бауэр отметил сложность в установлении непосредственного организатора кибератаки.

«Надо также понять, насколько она (кибератака. — «Газета.Ru») разрушительна для общества. Если это означает, что критические услуги нашим обществам поставлены под угрозу таким образом, что общества не могут функционировать, тогда мы близко подходим к точке, где мы можем отреагировать так же, как и на физическую атаку», — пояснил он.

В пятой статье договора о НАТО говорится, что «вооруженное нападение на одну или нескольких из них (стран НАТО) в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом». В случае такого нападения каждая из стран нападения обязуется оказать помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Столтенберг заявил, что НАТО может применить пятую статью договора в случае кибератаки.

Ранее Байден назвал 5-ю статью Устава НАТО священным обязательством.