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В НАТО назвали кибератаку основанием для задействования пятой статьи договора

НАТО может применить пятую статью Североатлантического пакта из-за кибератаки

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Yves Herman/Reuters

НАТО может задействовать пятую статью договора о НАТО из-за кибератаки. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на форуме «Шангри-Ла», передает ТАСС.

При этом Бауэр отметил сложность в установлении непосредственного организатора кибератаки.

«Надо также понять, насколько она (кибератака. — «Газета.Ru») разрушительна для общества. Если это означает, что критические услуги нашим обществам поставлены под угрозу таким образом, что общества не могут функционировать, тогда мы близко подходим к точке, где мы можем отреагировать так же, как и на физическую атаку», — пояснил он.

В пятой статье договора о НАТО говорится, что «вооруженное нападение на одну или нескольких из них (стран НАТО) в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом». В случае такого нападения каждая из стран нападения обязуется оказать помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Столтенберг заявил, что НАТО может применить пятую статью договора в случае кибератаки.

Ранее Байден назвал 5-ю статью Устава НАТО священным обязательством.

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