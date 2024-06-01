На Украине ликвидированы специалисты, составлявшие маршруты беспилотникам

Российские Вооруженные силы ликвидировали группу технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

В сводке за 1 июня указано, что накануне удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. В результате в 116 районах (конкретная дислокация не указана) были поражены скопления живой силы и военной техники противника. В их числе — группа специалистов, составлявшая маршруты для вылетов принадлежащих Вооруженным силам Украины беспилотников.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 16219 танков и других боевых бронированных машин, 1326 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9998 орудий полевой артиллерии и минометов, 22182 военных автомобиля, а также 607 самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотных летательных аппарата и 525 зенитных ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что российские силы поразили арсеналы западного оружия ВСУ.