Минобороны России сообщило о сбитых за сутки воздушных целях ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 62 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, силы ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

До этого стало известно, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировали. Информация о последствиях уточняется.

Также российские силы ПВО утром в субботу, 1 июня, уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью. По информации Минобороны, дроны были уничтожены около 8:30 мск.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Ранее украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области.