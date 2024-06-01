В РФС назвали самого влиятельного футболиста в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, какого футболиста считает самым влиятельным в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Могу сказать, что сегодня, в рамках дня футбола, самый влиятельный футболист — Алексей Смертин. Потому что он 26 часов (без перерыва) собирается играть футбол и поставить мировой рекорд в рамках этого ультрамарафона. Сегодня, применительно к массовости, — это Леша Смертин», — сказал Митрофанов.

Смертин завершил профессиональную карьеру в 2008 году. Он защищал цвета российских «Динамо» и «Локомотива», английских «Фулхэма» и «Челси». На сегодняшний день Смертин занимает в РФС пост руководителя проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее Массимо Каррера заявил, что готов бегом прибежать в «Спартак».