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Стали известны подробности о крупном ДТП на МКАД в Москве

Прокуратура Москвы: в крупной аварии на МКАД пострадали три человека

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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

В результате массовой автомобильной аварии на МКАД в Москве пострадали три человека. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, медпомощь понадобилась двум водителям и пассажиру одной из машин.

«По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали водители грузовика и такси. Медицинская помощь также потребовалась пассажиру такси. Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», — говорится в сообщении.

Авария произошла 1 июня на внешней стороне 56-м км МКАД. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», столкнулись две легковушки, одна из них - такси, и грузовик с прицепом. Одну из машин перевернуло и сплющило об основание моста.

До этого стало известно, что в Абхазии российские туристы попали в ДТП с микроавтобусом, который выехал на встречку.

Авария произошла в пятницу утром, 31 мая, по дороге на озеро «Рица», в Гудаутском районе республики Абхазия. Судя по видео, на одном из серпантинов россияне на УАЗе лоб в лоб столкнулись с микроавтобусом Mercedes-Benz, который выехал на встречу для обгона. Пострадавших нет.

Ранее в Петербурге мужчина пробил голову подростку, наехавшему на самокате на ребенка.

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