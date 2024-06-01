«Я вас подвела» Дженнифер Лопес отменила тур на фоне слухов о разрыве с Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отменила свой тур «This Is Me… Live». Об этом сообщает Page Six.

Отмена произошла на фоне слухов о разрыве с мужем — актером Беном Аффлеком.

54-летняя Лопес обратилась к поклонникам с открытым сообщением.

«Я вас подвела, и я расстроена и в отчаянии. Поверьте, я бы не сделала этого, если бы это не было абсолютно необходимо. Обещаю, я доберусь до вас и мы снова будем вместе», — написала звезда.

Организаторы концертов Live Nation уточнили, что Лопес должна провести время с детьми, семьей и близкими.

Источники издания утверждают, что отмена не связана с низкими продажами билетом, а только с семейными проблемами.

Шоу изначально называлось «This Is Me…Now» по названию альбома, в котором Лопес поет о своем возвращении к Аффлеку. Тур переименовали для подогрева продаж и добавили в программу старые хиты Лопес.

Накануне источник из близкого окружения знаменитостей заявил, что актеры привыкли по-разному решать конфликты. По его словам, Дженнифер Лопес предпочитает обсуждать недопонимания, а Бен Аффлек отстраняется во время ссоры.

Ранее недовольную Дженнифер Лопес засняли в одиночестве на фоне проблем в браке.