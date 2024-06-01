В МИД ответили на вопрос о сроках исключения талибов из списка террористов

Министерство иностранных дел РФ пока не называет сроки возможного исключения движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка террористических организаций. Об этом сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Пока все сказано. Когда президент примет решение, тогда будем разговаривать», — ответил он на вопрос о сроках потенциального исключения движения из списка.

До этого Кабулов заявил, что движение «Талибан» подтвердило участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кабулов подчеркнул, что в форуме будут участвовать руководитель министерства труда правительства талибов в Афганистане и глава торгово-промышленной палаты страны.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство. 31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее в МИД рассказали, почему талибов могут исключить из списка террористов.