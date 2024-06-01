Академик РАН высказался о конференции по Украине в Швейцарии

Глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов назвал конференцию по Украине в Швейцарии отдаляющей мирные переговоры. Его слова приводит РБК.

«Это отдаляет начало реального переговорного процесса. <..> Публичные мероприятия — это одно, а практическая дипломатия — это очень тонкое и зачастую конфиденциальное занятие. Рискну заметить, что никакие мирные переговоры в истории не достигли бы результата, если бы велись публично на больших собраниях», — подчеркнул Арбатов.

По словам академика, для российского руководства пойти на переговоры после форума в формате «фестиваля против России» значило бы проявить слабость, а Кремль, по его словам, в ответ на давление обычно ужесточает свою позицию.

До этого МИД Швейцарии заявил, что программа саммита по Украине находится в стадии разработки.

Мирная конференция по Украине запланирована в Швейцарии на 15 — 16 июня. Она пройдет недалеко от города Люцерна. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов отметил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите, но Москва не будет участвовать в любом случае.

Ранее КНР сообщила, что не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.