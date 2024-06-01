В Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге в субботу, 1 июня, состоялось открытие памятника основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщается, несколько участников ЧВК возложили цветы к монументу. Люди подходят к могиле Пригожина раз в несколько минут.

До этого генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что судьба Евгения Пригожина является большой удачей для России.

Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес-джет, в котором он находился, разбился под Тверью.

Одно из самых известных детищ Пригожина – частная военная компания (ЧВК) «Вагнер». Осенью 2022 года Пригожин официально подтвердил, что является ее основателем. В заявлении бизнесмена, распространенном через пресс-службу «Конкорда», говорилось, что весной 2014 года он решил собрать группу патриотов, которая поедет защищать русских на Украине. Из этой группы впоследствии и сформировалась ЧВК.

Ранее сообщалось, что в России могут ликвидировать кинокомпанию Пригожина.