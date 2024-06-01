Над Белгородской и Брянской областями сбили ракеты и беспилотники

Над территорией Белгородской и Брянской областей отражены воздушные атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным министерства, дежурными средствами ПВО в период с 10 утра до полудня 1 июня в Белгородской области уничтожены две тактические ракеты «Точка-У» и два беспилотника, а в Брянской области — один БПЛА.

1 июня Минобороны России сообщило о сбитых за сутки 62 украинских беспилотниках, 14 снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и трех французских управляемых авиационных бомбах Hammer.

Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины. Обстрел был назван ответом на попытку ВСУ поразить энергообъекты в РФ.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

Ранее на Украине были ликвидированы специалисты, составлявшие маршруты беспилотникам.