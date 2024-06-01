Водители застряли в пробке на Ленинградском шоссе в Москве из-за ДТП

Массовая авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 27-м км Ленинградского шоссе столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Движение в районе ДТП затруднено, на шоссе появилась пробка длиной 2,5 километра. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда.

До этого стало известно, что в Абхазии российские туристы попали в ДТП с микроавтобусом, который выехал на встречку.

Авария произошла в пятницу утром, 31 мая, по дороге на озеро «Рица», в Гудаутском районе республики Абхазия. Судя по видео, на одном из серпантинов россияне на УАЗе лоб в лоб столкнулись с микроавтобусом Mercedes-Benz, который выехал на встречу для обгона. Пострадавших нет.

Ранее в Петербурге мужчина пробил голову подростку, наехавшему на самокате на ребенка.