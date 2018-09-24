У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки в акватории Тихого океана зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3, передает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

В краевом главке МЧС сообщили, что в населенных пунктах Камчатского края сейсмическое событие не ощущалось.

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«Сейсмическое событие произошло в понедельник утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на глубине более 40 километров в 142 километрах южнее поселка Усть-Камчатск, расположенного на восточном побережье полуострова», — рассказали сейсмологи.

Как отмечается, энергетический класс землетрясения составил 10,2.

Ранее сообщалось о землетрясении у побережья Курильских островов.