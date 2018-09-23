Мужчину с электрошокером арестовали у входа в Букингемский дворец

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании арестовали мужчину с электрошокером у входа для посетителей в Букингемский дворец, передает Reuters.

Сообщается, что полицию вызвали в 10.47 мск после того, как сотрудники службы безопасности Букингемского дворца сообщили о задержанном мужчине. Полицейские арестовали 38-летнего мужчину по подозрению в хранении электрошокера, он был доставлен в один из полицейских участков в центре Лондона.

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В полиции не сообщили, находилась ли королева во дворце в это время.

Ранее сообщалось, что американка Дарлин Блаунт, невеста сводного брата герцогини Сассекской Меган Маркл, задержана полицией штата Орегон.