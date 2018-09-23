В Азербайджане произошло извержение одного из крупнейших грязевых вулканов

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщило о том, что в 35 километрах от Баку произошло извержение одного из самых крупных в мире грязевых вулканов Отман-Боздаг.

«Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей к вулкану территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 метров», — сообщили в министерстве.

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В министерстве отметили, что извержение началось около 8.00 мск и все еще продолжается. В последний раз извержение Отман-Боздага было зафиксировано в феврале 2017 года. Сам вулкан расположен на территории, где находится заповедник, на прилегающих к нему территориях не проживают люди.

В августе главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу на юго-западе страны.