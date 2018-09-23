В аэропортах Москвы задержано около 30 рейсов

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Домодедово 13 рейсов задержано и шесть отменено.

Во Внуково задержали 4 рейса.

В Шереметьево также было задержано 15 рейсов.

Ранее МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о грозе, дожде и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час.

Днем 23 сентября ожидается до плюс 16 градусов, дождь, облачно с прояснениями. Ветер ночью южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ветра 12-17 м/с. Днем ветер западный 5-10 м/с, местами порывы ветра до 17 м/с.