В Канаде 30 человек пострадали из-за торнадо

Не менее 30 человек пострадали в результате обрушившегося на юго-восток Канады торнадо, передает РИА «Новости».

Еще около 150 тысяч домов оказались отрезаны от электроснабжения.

Уточняется, что торнадо прокатился по территории между городами Оттава и Гатино. По предварительным оценкам, скорость ветра превышала 200 километров в час.

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По словам начальника экстренной службы Оттавы Энтони ди Монте, в результате разгула стихии пострадали 30 человек, в том числе пятеро получили серьезные травмы.