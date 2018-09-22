На Украине поймали организатора поставки в Россию запчастей к ракетным системам

Представители военной прокуратуры центрального региона Украины сообщили о перекрытии незаконного канала поставки в Россию деталей для изготовления оружия, передает УНН.

«Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила преступную группу организаторов канала поставки в Российской Федерации запчастей и комплектующих к ракетным системам, а именно — систем управления реактивными снарядами, систем навигации и связи, которые были похищены непосредственно со складов воинских частей, где они хранились, или сняты с боевой техники», — сообщили представители ведомства.

Отмечается, что был задержан один из братьев-организаторов группы.