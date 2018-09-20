В Финляндии могут построить забор на границе с Россией

Институт природных ресурсов Финляндии намерен оценить необходимость строительства забора на российско-финской границе, который помог бы остановить миграцию кабанов. Об этом пишет издание Maaseudun tulevaisuus.

Отмечается, что власти могут установить заборы в тех местах, где проходят тропы кабанов. Ограждения сократят площадь передвижения кабанов и предотвратят возможность распространения вируса африканской чумы свиней в Финляндии.

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По данным издания, в сентябре 2018 года в Ленобласти, которая граничит с Финляндией, впервые за шесть лет были найдены трупы диких кабанов, которые умерли от этого вируса. Чиновники финского министерства настаивают, что необходимо усилить контроль за продуктами питания, которые проходят через порты и восточную границу.

Ранее сообщалось, что под Белгородом зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Патологический материал был отобран от дикого кабана.