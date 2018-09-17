В Подмосковье начался пожар в поселке Совхоза имени Ленина

В подмосковном управлении МЧС проинформировали, что в поселке Совхоза имени Ленина начался пожар. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющей информации, о возгорании стало известно примерно в 12.35. Возгорание произошло в Ленинском районе Московской области.

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«Происходит горение на площади 1250 кв.м», — говорится в сообщении ведомства.

По данным РИА «Новости», горит ангар, в котором производят пластиковые бассейны.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в здании на Бривибас гатве в Риге, где располагаются складские помещения.