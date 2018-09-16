В Солсбери оцепили ресторан из-за самочувствия посетителей

Полиция оцепила ресторан в центре Солсбери из-за плохого самочувствия мужчины и женщины во время ужина. Об этом сообщается в твиттере полиции графства Уилтшир.

«Полицию вызвали сотрудники скорой помощи в ресторан Prezzo на центральной улице Солсбери в 20.45 мск после медицинского инцидента с двумя людьми — мужчиной и женщиной. В качестве меры предосторожности ресторан и прилегающие дороги были перекрыты, пока полицейские осматривают место происшествия и пытаются определить обстоятельства, из-за которых стало плохо посетителям», — говорится в тексте сообщения.

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Всех, у кого есть какая-либо информация о произошедшем попросили сообщить ее в местное отделение правоохранительных органов.

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