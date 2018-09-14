В Пулково самолет зацепил крылом пожарную машину

В петербургском аэропорту Пулково самолет, следовавший рейсом Москва-Санкт-Петербург, по пути на стоянку зацепил крылом пожарный автомобиль. Об этом сообщается на официальном сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в пятницу, 14 сентября, в 07.58. Сообщается, что результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива нет, аэропорт работает в штатном режиме.

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Отмечается, что по факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

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