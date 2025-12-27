Кабмин утвердил новую программу безопасности полетов

Правительство России утвердило новую программу безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Уточняется, что впервые на уровне кабмина прописаны показатели приемлемого уровня безопасности полетов, которые «позволят оценивать эффективность принимаемых мер и удерживать риск на приемлемом уровне». Кроме того, документ закрепляет приоритет безопасности при любых решениях в авиационной отрасли, выявление факторов опасности до происшествий и развитие государственной системы управления безопасностью полетов.

До этого сообщалось, что российские ученые нашли способ повысить надежность самолетов. Разработка ученых Пермского Политеха поможет снизить количество брака при изготовлении лопаток турбин и корпусов двигателей для самолетов и ракет. Результаты исследования помогут оптимизировать технологию индукционной плавки, снизить количество брака и повысить надежность деталей для авиации, космонавтики и энергетики.

Ранее в Росавиации пообещали максимально сохранить действующий флот воздушных судов.