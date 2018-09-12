Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей

Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери были найдены, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Надеюсь, что они сами появятся, сами все расскажут. Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин.

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По его словам, это гражданские лица.

«Мы их уже нашли», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что их личности известны российским властям.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации», — добавил он.

«ГазетаRu» ведет онлайн-трансляцию с выступления президента на Восточном экономическом форуме.

Ранее британские СМИ со ссылкой на разведывательные службы страны написали, что для для помощи в устранении Скрипаля в городе Солсбери из России приезжали не двое человек, а команда «чистильщиков» из шести российских разведчиков.