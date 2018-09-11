Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 0°С

Температура воздуха в столичном регионе понизится до 0°С к концу рабочей недели, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

«В ночь на пятницу, 14 сентября, в Москве похолодает до 8-10°С, по области до 5-10°С, местами до нуля, погода ожидается без осадков. Днем температура в Москве повысится до 19-21°С, в районах Подмосковья до 16-21°С тепла», — говорится в прогнозе.

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В выходные, 15 и 16 сентября, погоду в столичном регионе будет определять дальняя периферия антициклона из зарубежной Европы, в то же время с северо-запада протянется фронтальная зона, которая приблизится со стороны Балтики. В воскресенье она принесет облачную погоду с прояснениями, небольшое понижение температуры и небольшие осадки в виде дождя.

Ранее в управлении МЧС по Московской области предупредили жителей региона о порывистом ветре 12 сентября.