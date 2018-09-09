Социологи рассказали о симпатиях украинцев к Путину

Руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заявил, что каждый шестой житель Украины симпатизирует президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, около 16% украинцев имеют пророссийские настроения.

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Он также добавил, что каждый шестой украинец выступает за восстановление связей с Россией.

Антипович подчеркнул, что в основном это население южных и восточных регионов Украины.

Ранее сообщалось, что депутат Рады отдохнул в Крыму и понял причину присоединения к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.