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Король Саудовской Аравии заболел пневмонией

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз аль Сауд заболел пневмонией

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Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Reuters

Врачи выявили пневмонию у короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдул-Азиз аль Сауда. Об этом сообщает SPA со ссылкой на королевскую канцелярию.

Как отмечает агентство, 88-летний монарх прошел медицинское обследование, по результатам которого у него установили воспаление легких.

Врачи решили, что королю необходимо пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления.

Накануне сообщалось, что король проходит обследование в клинике Аль-Салам Палас в Джидде (на побережье Красного моря) из-за высокой температуры и болей в суставах.

Салман бен Абдул-Азиз аль Сауд — король Саудовской Аравии и верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами Саудовской Аравии с 23 января 2015 года. Он является 25-м сыном основателя Саудовской Аравии, короля Абдул-Азиза аль Сауда. После нынешнего короля новым станет наследный принц Мухаммед бен Салман, которому сейчас 38 лет.

Ранее в США назвали условие подписания оборонного соглашения с Саудовской Аравией.

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