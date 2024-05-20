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Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси и его делегации

Вице-президент Ирана Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Раиси

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Эбрахима Раиси и его делегации во время крушения вертолета. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. Все они не пережили катастрофу.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения.

Поисками президента занимались все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аккаунте Раиси в соцсетях появилась публикация с просьбой помолиться за него.

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Крушение вертолета Раиси
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