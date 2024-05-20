Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над двумя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 мая сбили и перехватили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территориями двух регионов России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Пять дронов самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью, два — над Курской областью.

В ночь на 20 мая угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Белгорода и Белгородского района.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник влетел в окно жилого дома в Белгороде, пострадала 11-летняя девочка. Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находилась девочка.

Ночью 20 мая в Курской области также была объявлена опасность атаки БПЛА. Силы ПВО были приведены в режим готовности для отражения возможной атаки.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.