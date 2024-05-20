Стало известно, насколько россиянам важен возраст начальника

Для большинства опрошенных россиян – 69% — возраст руководителя на работе не имеет значения. Это следует из опроса, проведенного сервисами Работа.ру и СберПодбор. Результаты есть у «Газеты.Ru».

29% респондентов предпочитают работать с начальником старшего возраста. Всего 2% участников исследования больше склоняются к начальникам младше себя.

Молодые люди в возрасте от 19 до 24 лет в основном хотят работать с руководителем старше себя (90%). Россияне в возрастном диапазоне от 25 до 29 лет не против начальника младше себя (5%), но чаще предпочитают быть в команде со старшим наставником (58%), остальным (37%) не принципиален возраст руководителя.

В возрастной группе от 30 до 34 лет 44% хотели бы трудиться под руководством человека постарше, а 56% поделились, что для них возраст не имеет значения.

Для 74% людей 35-39 лет тоже безразличен возраст начальника, а 26% предпочитают работать с человеком старше. Почти такого же мнения придерживаются люди 40-44 лет (22% выбрали руководителя старше себя, 78% — без разницы).

6% россиян 45-49 лет предпочитают трудиться под руководством человека младше себя, 31%, наоборот, постарше, а 63% респондентам без разницы. Среди людей 50-54 лет 2% готовы работать бок о бок с человеком младше себя, 30% выбрали старшего наставника, а для 68% участников исследования возраст не имеет значения. Россияне 55 лет и старше в основном нейтрально относятся к возрасту своего начальника (88%), а 12% предпочитали руководителя старше себя.

Главной причиной для выбора взрослого начальника стал подтвержденный годами опыт — так сказали 81% респондентов. 60% опрошенных обратили внимание на широкий профессиональный кругозор, а 58% — на возможность наставничества и поддержку в рабочем процессе.

По 45% участников исследования подчеркнули глубокое понимание бизнеса у таких руководителей, а также стабильность и надежность.

Молодых руководителей ценят за возможность научиться новому (67% респондентов) и стимул к переменам (54%). 52% опрошенных поделились, что таким образом могут посмотреть на себя свежим взглядом. Столько же (52%) с их помощью осознают собственную экспертизу и профессиональную ценность. А 49% считают, что молодой руководитель будет стараться обрести уважение в их глазах.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди более чем 2 000 россиян.

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